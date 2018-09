Atterraggio di emergenza per un volo diretto a Ibiza: "Turista morta per overdose"

Un turista britannico è morto mentre si trovava a bordo di un aereo in volo da Manchester a Ibiza. Inultile l'atterraggio di emergenza che l'aereo della compagnia Jet2 ha effettuato all'aeroporto di Tolosa. I testimoni traumatizzati hanno descritto come due passeggeri hanno provato invano a salvare il trentenne che aveva manifestato i sintomi di una overdose da sostanze stupefacenti.

Un testimone ha raccontato al quotidinano britannico The Sun Online come l'uomo avesse iniziato a "tremare" sul suo sedile prima che l'equipaggio si precipitasse a soccorrerlo con una maschera di ossigeno e un defibrillatore.

L'uomo avrebbe manifestato un comportamento discutibile prima della tragedia. Secondo quanto riportato dai testimoni mentre sabato sera il volo sorvolava la Francia l'uomo avrebbe usato più volte la toilette dell'aereo tanto da costringere gli inservienti a chiudere il bagno.

How heroic Jet2 passengers tried to save Brit who died on Ibiza flight https://t.co/VijmQHaNIB pic.twitter.com/o0wTpZHWyf