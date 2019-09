Le chiede di sposarlo sott'acqua, ma finisce in tragedia: il futuro sposo muore annegato

Il suo intento era quello di stupire la sua amata con una proposta di matrimonio romantica ma anche speciale e diversa dalle altre. Ma il suo gesto originale si è trasformato in una tragedia per una coppia di giovani in vacanza in Tanzania. Steve Weber, un ragazzo originario della Louisiana (Stati Uniti), ha chiesto la mano della fidanzata Kenesha Antoine con una proposta subacquea, ma proprio questo gesto gli è costato la vita: il giovane è morto annegato.

Come racconta UsaToday, Steve aveva scelto il viaggio al Manta Resort, al largo dell'isola di Pemba, per la proposta di matrimonio e si è immerso con un biglietto contenuto in un sacchetto trasparente. “Vuoi sposarmi?”, c’era scritto sul messaggio, come dimostrano le immagini pubblicate dalla donna su sui social.

Walker però non è riuscito a tornare in superficie ed è morto annegato. “Non sei mai risalito, quindi non hai mai ascoltato la mia risposta: Sì! Sì! Un milione di volte, sì, ti sposo!!”, ha scritto Antoine in un post su Facebook in cui racconta quei drammatici momenti e l'ultimo video di Steve.