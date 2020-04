Adolescente si stende sul divano e muore: aveva appena 15 anni

È stato il padre, rientrando a casa, a trovare il corpo della figlia senza vita. Un dramma per ora senza un perché quello avvenuto sabato a Roma. Il pronto intervento dei sanitari del 118 non ha però avuto esito positivo e i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giovane aveva appena 15 anni. Stando alle prime ricostruzioni, si era sdraiata per riposare dopo aver pranzato. Secondo quanto emerge dai primi riscontri l'adolescente sarebbe morta per cause naturali.