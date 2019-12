A Milano il primo "muro della gentilezza": vestiti, libri e beni appesi per chi ha bisogno

Un angolo di Milano dedicato a chi vuole donare e a chi, anche se suo malgrado, ha bisogno di ricevere. Martedì 7 gennaio inaugura il "muro della gentilezza", un muro - reale, fisico, in via Luigi Nono - su cui lasciare qualsiasi cosa da regalare alle persone meno fortunate.

L'iniziativa, racconta MilanoToday, è stata lanciata dal "Tempio del futuro perduto", un collettivo di ragazzi che sta ristrutturando uno spazio da tempo abbandonato della Fabbrica del vapore e che a ottobre scorso aveva deciso di offrire colazioni e aperitivi agli automobilisti bloccati nel traffico per far conoscere a tutti le proprie iniziative.

Adesso, dopo caffè e drink, è arrivato il momento della solidarietà. Si tratta - spiegano loro stessi su Facebook - di "un muro in cui a qualsiasi ora si potranno trovare appesi vestiti invernali ed estivi, beni di prima necessità, libri e molto altro. Per chi ne ha più bisogno ma anche per la comunità del quartiere e la cittadinanza intera. Il Tempio - hanno spiegato - è da due anni un punto di raccolta permanente di vestiti usati che vengono poi destinati a senzatetto e missioni umanitarie".

L'idea è stata subito anche condivisa da "I sentinelli di Milano", il gruppo "laico e antifascista" che combatte le discriminazioni e scommette sull'aiuto reciproco. "Share the love", il loro commento di gioia.