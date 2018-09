Domeniche gratis al museo, il ministro annuncia le novità

Giro di vite sui musei. Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha annuciato cambiamenti per quanto riguarda gli ingressi nei musei statali italiani. Le domeniche gratuite non saranno abolite ma aumentate, dice il titolare del Mibac, che sottolinea in un'intervista al Corriere dalla Sera uno dei cambiamenti che gli stanno più a cuore: "Dal 2019 tutti gli under 25, italiani e stranieri, pagheranno solo 2 euro di ingresso".

Le nuove generazioni dovranno ereditare il nostro patrimonio culturale ed è doveroso metterle nelle condizioni di conoscerlo, amarlo, ritenerlo “proprio”. Un ingresso semplicemente gratuito sottrarrebbe una doverosa quota di responsabilità nella scelta. Ma questo strumento ci mette nelle condizioni di non impoverire gli introiti e di non sottrarre risorse ai nostri bilanci

Per il ministro, "in questo momento, la fascia sociale che in Italia ha bisogno di maggior sostegno è rappresentata dai giovani" e sono allo studio "ulteriori misure di tariffe agevolate per gli under 25 sia per il teatro che per il cinema". Previste anche "numerose opportunità gratuite anche per gli anziani, per gli interi nuclei familiari".

Quanto alle giornate gratuite annuali, il ministro ha spiegato che diventeranno in tutto 20. Resteranno gratuite le prime domeniche del mese nella bassa stagione turistica (da ottobre a marzo), quando è minore l'afflusso di turisti stranieri. Prevista anche "una intera settimana gratuita che servirà come lancio ideale della nuova stagione turistica" nel mese di marzo.

I direttori dei musei avranno a disposizione poi altre otto giornate gratuite da utilizzarein base alle necessità e ai flussi turistici, anche suddividendo le giornate in fasce orarie.