Dopo dieci maschi, arriva in famiglia la prima figlia femmina: “Ma adesso ci fermiamo”

Dieci figli, dieci maschi. Ora, dopo aver stabilito un vero e proprio record, una mamma scozzese ha messo al mondo la tanto attesa femminuccia. “Siamo al settimo cielo. Ero preparata a sentirmi dire che avevamo avuto un altro bambino ma quando ho scoperto che era una bambina sono rimasta davvero sorpresa. Ero scioccata ma felice. Ora lei è con noi ed è una sensazione fantastica”, ha raccontato ai tabloid britannici Alexis Brett dopo la nascita della piccola Cameron, accolta con grandissimo affetto dai suoi dieci fratelli (il più piccolo ha appena due anni e il più grande ne ha 17), che fanno a gara per aiutare i genitori a cullare la sorellina o darle da mangiare e sono molto attenti a non svegliarla quando dorme.

La famiglia dei record però ha deciso di fermarsi qui. “Non avremo altri figli. Lo avevo già detto prima, ma stavolta lo dico davvero. Amo la mia famiglia così com’è adesso”, ha detto Alexis.

“Tutti i miei figli sono speciali. Se fosse arrivato un altro maschietto sarei stata felice lo stesso. Ci chiedono spesso se abbiamo avuto così tanti figli perché speravano sempre che alla fine arrivasse una femmina. Posso rispondere onestamente che no, non è stato così. L’arrivo di Cameron non era previso, ma mi ha fatto felice ugualmente”, ha aggiunto Alexis che insieme ad David, a cui sei anni fa è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, cercano di mandare avanti la loro famiglia così numerosa e particolare, tra attenzioni da dividere e organizzazione quotidiana decisamente complicata.

“Ho sempre scherzato sul fatto che non avrei saputo cosa fare con una bambina…. Tutto è così diverso! Ci stiamo divertendo molto a comprare tutte cose rosa per la prima volta”.