C'è un paese italiano in cui il Natale si festeggia d'estate, tra panettoni e presepi

C'è un paesino in Val d'Ossola in cui il Natale si festeggia la seconda domenica di luglio.

Qualche turista di passaggio ieri a Vagna (Domodossola) si sarà sorpreso nel vedere le donne del paese in processione con, tra le mani, alberelli natalizi addobbati, stelle alpine, monili, presepi.

È la tradizione, ed è così da più di 400 anni. Nel corso del 1600 infatti i valligiani, pastori e taglialegna costretti a migrare al di là delle Alpi in inverno, tornavano a casa per la bella stagione. E così si poteva celebrare la nascita di Gesù in famiglia solo in estate.

Si tratta di una ricorrenza unica al mondo. Tanto rosso negli addobbi e, durante le liturgie, quando risuonano i canti tradizionali del Natale.

A riti antichi, racconta la Stampa, come l’offerta delle candele al piccolo Gesù, se ne sono uniti di nuovi: