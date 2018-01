Nuova strage di migranti al largo della Libia

Un gommone carico di migranti è naufragato al largo delle coste libiche. La nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha soccorso il gommone in difficoltà e ha salvato 84 migranti. Sono però otto – spiega la guardia costiera – i corpi privi di vita recuperati finora nel corso dell’operazione, coordinata dalla Centrale operativa della guardia costiera a Roma del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla quale hanno preso parte anche mezzi della Marina militare italiana.

Almeno 25 migranti sono morti in un naufragio al largo della Libia: lo ha Secondo l’organizzazione non governativa tedesca Sea Watch i migranti morti sarebbero 25. A bordo dell’imbarcazione potrebbero esserci state circa 150 persone, secondo la stessa fonte.

L’avvistamento del gommone in difficoltà è stato fatto questa mattina a cura di un aereo in pattugliamento marittimo di Eunavfor Med operazione Sophia.