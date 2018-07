Barca naufraga nel lago: 17 morti, sterminata una intera famiglia in gita

Nove delle 17 vittime del naufragio del barcone turistico in Missouri fanno parte della stessa famiglia. Lo hanno riferito i media americani secondo cui a bordo del mezzo anfibio non c'erano giubbotti di salvataggio. Secondo la polizia erano 31 le persone a bordo della "duck boat" al momento del naufragio avvenuto per i forti venti e le onde che hanno fatto affondare l'imbarcazione.

L'incidente sul Table Rock Lake è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì davanti agli occhi di diversi testimoni, uno dei quali ha anche filmato l'imbarcazione, la cosiddetta "duck boat" (bus, residuati bellici o mezzi adattati e molto amati dai turisti), che lottava contro le acque agitate dal maltempo, vicino alla popolare meta di vacanze americana, di Branson.

"Il mio cuore è molto pesante. Di noi 11 soltanto due sono sopravvissuti, io e mio nipote", ha dichiarato con la voce rotta dal pianto Tia Coleman, dal letto di ospedale. "Ho perso tutti i miei figli. Ho perso mio marito. Ho perso mia suocera e mio suocero" insieme ad altri parenti, ha aggiunto.

Coleman ha raccontato che il capitano del barcone turistico aveva detto all'inizio del giro che "non avrebbero avuto bisogno" dei giubbotti di salvataggio. "Ce lo ha detto mentre eravamo sul lago" e "quando è arrivato il momento di usarli era troppo tardi".

Il New York Times, che cita un altro familiare, Carolyn Coleman, riporta che anche quattro bambini della famiglia sono morti nell'incidente. I Coleman avevano affittato un pulmino e erano andati tutti insieme a Branson per la loro annuale vacanza.