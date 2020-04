Coronavirus, positivo un quarto dell'equipaggio sulla nave da crociera Costa Atlantica

Un quarto dell'equipaggio di una nave da crociera, ormeggiata in Giappone, è risultato positivo al Coronavirus. E' quanto affermano fonti ufficiali giapponesi. La nave, che ha un equipaggio totale di 623 persone, al momentonon ha a bordo passeggeri. Si trova attraccata nel porto di Nagasaki dal gennaio scorso per delle riparazioni.Le autorità sanitarie locali hanno comunicato che ad oggi il numero degli individui risultati positivi al virus è 148, tra cui due italiani. Una persona è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravi, mentre il resto dell'equipaggio è confinato nelle proprie cabine, escluso il personale che si occupa della normale amministrazione della nave.

La prefettura di Nagasaki ha inoltre chiesto al personale della Costa Atlantica di non lasciare la nave se non per visite in ospedale, e ha domandato all'operatore informazioni su presunti spostamenti del personale eventualmente non comunicati alle autorità preposte.

La Costa Atlantica era giunta, senza passeggeri, a Nagasaki il 29 gennaio ed era stata subito messa in quarantena, senza che fosse stato trovato alcun caso di positività. La Costa Atlantica – a causa del periodo di pandemia da coronavirus – avrebbe dovuto effettuare i lavori di manutenzione in Cina, ma, a causa dell’inizio dell’epidemia nel paese, la compagnia aveva scelto di eseguire la manutenzione presso i cantieri navali Mitsubishi di Nagasaki. L'Atlantica - scrive The Japan Times - è gestita da CSSC Carnival Cruise Shipping, una partnership tra Carnival Corp. e China State Shipbuilding Corp. di proprietà statale