L'incredibile manovra della nave da crociera nel Canale di Corinto: le immagini

Una manovra impossibile, o quasi, quella fatta dal capitano della MS Braemar, la nave più grande che abbia mai attraversato il Canale di Corinto, un canale artificiale che collega il Golfo di Corinto con il mar Egeo, tagliando in due l'istmo che li separa. Con i suoi 22,5 metri di larghezza (e circa 195 di lunghezza), la MS Braemar è l'imbarcazione più grande ad essere transitata nel Canale, largo meno di 25 metri.

Il Canale di Corinto fu inaugurato il 25 luglio del 1893, dopo undici anni di lavori: è lungo 6,3 chilometri. Il canale è troppo stretto e troppo poco profondo per le grandi navi mercantili ed è prevalentemente usato per il traffico turistico. La MS Braemar è salpata lo scorso 27 settembre da Southampton, nel Regno Unito, per una crociera tra il Canale di Corinto e le isole greche. 929 i passeggeri a bordo.

La manovra della nave da crociera nel Canale di Corinto

Video da YouTube/ Fred. Olsen Cruise Lines.