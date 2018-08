Trovata una 'nave fantasma' scomparsa nel 2009: “Nessuna traccia dell'equipaggio”

Alcuni pescatori birmani hanno fatto un incontro alquanto inquietante nel mare delle Andamane: una nave cargo fantasma battente bandiera indonesiana, che era apparsa l’ultima volta nel 2009 al largo di Taiwan.

La “Sam Rataulangi PB1600”, il cui nome è scritto a grandi lettere sulla fiancata della nave, è stata localizzata questa settimana, “arenata su un banco di sabbia”, ha annunciato la polizia.

“Non aveva né equipaggio, né merci a bordo”, ha precisato la polizia, che ha inviato degli inquirenti sul luogo. Questo cargo indonesiano, costruito nel 2001, è stato localizzato l’ultima volta al largo di Taiwan, secondo Marine Traffic che segnala i movimenti delle navi nel mondo.

Secondo il Myanmar Times, una delle ipotesi è che fosse in rotta verso il vicino Bangladesh, diretto in uno dei siti illegali di smantellamento delle vecchie navi per il riciclo dei metalli, quando s’è arenata.