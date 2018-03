Nave Open Arms resta sotto sequestro, ma cade l'accusa di associazione a delinquere

La nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms resta sotto sequestro. L’imbarcazione, ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 215 migranti, è ferma per decisione del gip di Catania Nunzio Sarpietro che ha accolto la richiesta della procura distrettuale etnea. Il giudice che ha confermato il sequestro si è dichiarato incompetente, ritenendo non sussistere il reato di associazione per delinquere ma soltanto quello di immigrazione clandestina. Adesso gli atti saranno trasferiti alla Procura di Ragusa.

Indagati nell’inchiesta sono il comandante della nave Marc Reig Creus, di 42 anni, e la capo missione Ana Isabel Montes Mier, di 31 anni, in concorso col coordinatore generale dell’Ong Proactiva Open arms, Gerard Canals.