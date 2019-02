Bari, nave turca spinta dal vento a pochi metri dalla spiaggia: video

Una nave mercantile turca, la Efe Murat, è stata sospinta dalle onde a causa del mare in burrasca, a poche decine di metri dalla spiaggia di Pane e Pomodoro, sul lungomare di Bari. Un risveglio decisamente inaspettato per i cittadini baresi che, con sorpresa, hanno notato la nave a pochi metri dal lungomare. C'è chi ha approfittato per scattare foto o video.

La nave era in transito da Ortona, in Abruzzo, verso la Turchia. Sono stati i frangiflutti che hanno fatto da barriera tra l'imbarcazione e la spiaggia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della Guardia Costiera del capoluogo pugliese.

Nave turca incagliata a Bari: 15 persone a bordo, ferito un militare

A bordo ci sono quindici persone di nazionalità turca. Al contrario di quanto si era appreso in un primo momento, non si sono registrati feriti tra l'equipaggio. A rimanere ferito è stato invece uno dei militari della Guardia costiera intervenuti per cercare di soccorrere il mezzo: avrebbe riportato una frattura ad una mano. La nave, che in un primo momento risultava essere in galleggiamento, con il passare delle ore e il mare sempre più mosso si è poi arenata. Le operazioni di recupero per le prossime ore appaiono complicate: la situazione del mare, infatti, è prevista in peggioramento.

Nave turca si arena a Bari: video