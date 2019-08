Texas, agenti a cavallo arrestano nero e lo legano con una corda: la foto indigna gli Usa

Le immagini dell’arresto di Donald Neely, un 43enne nero legato a una corda e tirato da due agenti bianchi a cavallo che lo avevano appena arrestato per violazione della proprietà privata in Texas, hanno profondamente scosso gli Stati Uniti: impossibile infatti non notare il potente simbolismo della foto, che rimanda al passato schiavista e alle violenze dei bianchi contro i neri.

Tali sono state le proteste che il capo della polizia è stato costretto a scusarsi, con Neely e con il pubblico: “Nonostante si tratti di una tecnica nota e usata positivamente in alcuni contesti, ritengo che i nostri agenti abbiamo mostrato poco giudizio in questo caso e avrebbero potuto aspettare l’arrivo dell’unità di trasporto sul luogo dell’arresto”. Il capo della polizia ha poi negato che da parte degli agenti ci fosse qualsiasi “intento doloso” in quel frangente ma, ha assicurato, “abbiamo compreso la percezione negativa di questa azione e crediamo siamo più appropriato non far più ricorso a questa tecnica di arresto”.

Leon Phillips, presidente della Galveston Coalition for Justice, ha chiesto che il licenziamento per i due agenti, che al momento non si sa se siano stati o meno raggiunti da un provvedimento disciplinare. “Fosse stato un uomo bianco non sarebbe stato trattato così”, ha detto Phillips. “Ogni nero con più di trent’anni si sarà ricordato com’era una volta. Le persone più giovani tendono a non emozionarsi per una cosa come questa. Io sì, invece, perché ho vissuto il periodo della segregazione, quando la gente diceva e faceva qualsiasi cosa volesse”.