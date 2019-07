''Sinisa, ho 14 anni e la leucemia. Vinciamo la battaglia insieme'': l'appello di Nicolò a Mihajlovic

Sul web tutti lo conoscono con il nickname Nicoforza, ma in realtà il suo vero nome è Niccolò Basta, un ragazzo di 14 anni di Foggia, affetto da Leucemia. Il giovane ha voluto inviare un video messaggio a Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna che recentemente ha reso pubblico in conferenza stampa di essere affetto dalla medesima patologia.

Il 14enne, in cura da tempo e grande appassionato di calcio, ha utilizzato il suo canale YouTube per lanciare il suo personale appello a mister Mihajlovic, in un video intitolato “Con la ferocia sconfiggiamo la leucemia”.