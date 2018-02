Trovato morto Nicola Demattè: era scomparso da una settimana

Fine delle speranze: il corpo senza vita di Nicola Demattè, 19 anni, residente a Trento nel quartiere di Cristo Re, è stato trovato nel tardo pomeriggio di sabato 3 febbraio sul Doss Trento, la bassa montagna di roccia che sovrasta la città. La mamma del 19enne aveva anche lanciato un appello sulle pagine di Today.

Secondo le prime informazioni la causa del decesso sarebbero le lesioni al capo, conseguenza di una caduta. A dare l'allarme alcuni escursionisti che, passando sul sentiero che conduce al parco pubblico in cima alla collina, hanno notato il corpo.

Poche ore dopo la tragica conferma, riportata da TrentoToday: si tratta del giovane scomparso da casa venerdì scorso, cercato invano per tanti giorni dalle forze dell'ordine e dai volontari del Soccorso Alpino, oltre che dai familiari che sui social network hanno più volte lanciato appelli condivisi migliaia di volte, non solo in Trentino. Del caso si è occupata anche la trasmissione della Rai "Chi l'ha visto?", oltre ai quotidiani nazionali. Nicola stato ritrovato senza vita non lontano da casa: abitava infatti nel quartiere di Cristo Re, lungo il fiume Adige, dove è stato visto l'ultima volta. Ora non resta che fare luce sulle circostanze del decesso, compito al quale provvederanno le Forze dell'Ordine.