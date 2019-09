Contromano sulla superstrada, giovane calciatore muore in scooter

Il prossimo novembre avrebbe compiuto 22 anni Nicola Fiorenzani, il giovane che ha perso la vita nel tremendo incidente avvenuto intorno alle 4 di domenica 15 settembre, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno nei pressi dello svincolo di Stagno, in direzione di Livorno. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, il giovane alla guida di uno scooter 125 stava entrando in contromano sulla superstrada, sulla quale possono transitare soltanto veicoli con cilindrata superiore a 150. Alla guida dell'auto con cui è avvenuto lo scontro vi era una donna livornese di 35 anni che non è riuscita a evitare l'impatto.

Incidente in scooter a Livorno: morto Nicola Fiorenzani

Adesso tutti i suoi cari piangono la scomparsa prematura di Nicola. Ragazzo serio, volenteroso, sempre sorridente e con la passione per il calcio, Nicola stava lavorando come bagnino in uno stabilimento di Tirrenia e dalla scorsa stagione giocava come attaccante nell'Acciaiolo Calcio, dopo essere cresciuto nel Pro Livorno Sorgenti.

Il cordoglio dell'Acciaiolo Calcio per la scomparsa di Nicola Fiorenzani

Come riporta LivornoToday, è proprio dell'Acciaiolo il primo post di cordoglio su Facebook: "Lutto nella famiglia dell'Acciaiolo Calcio. Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre - si legge nel post - è purtroppo venuto a mancare Nicola Fiorenzani, vittima di un incidente stradale tra il suo scooter e un automobile. Nicola, con ancora 22 anni da compiere tra un paio di mesi, dopo essere cresciuto nelle giovanili della Pro Livorno Sorgenti, da due anni era entrato a far parte della formazione gialloblù, in prestito dalla società livornese. Un attaccante rapido, veloce e con il senso del gol, Nicola si era già ben distinto nello scorso torneo ed era pronto e carico per iniziare questa nuova stagione. Alla famiglia vanno da parte di tutta la società Acciaiolo Calcio, stretta nel dolore per la perdita di Nicola, le più sentite condoglianze per questa tragica vicenda".

"Ciao Nicola, lotterai sempre con noi"

Tantissimi i messaggi sui social appena appresa la notizia della morte di Nicola. Tra questi quello della Futsal Labronica, squadra di calcio a 5 dove giocava con gli amici nei campionati cittadini, tra i quali quelli organizzati da Promosport. "Ciao Fiore... Lotterai per sempre con noi!!!", il post pubblicato da Futsal al quale si aggiunge quello del Boca C5 Livorno: "Il Boca C5 Livorno si associa al dolore della famiglia Fiorenzani e di tutta la squadra Futsal Labronica per la prematura scomparsa di Nicola, tragicamente deceduto nella nottata odierna, in un incidente stradale. R.I.P". "La strada torna a riempire un'altro posto in cimitero - il messaggio de Il Rotino Asd -. Ci lascia il nostro socio Nicola Fiorenzani inquadrato a suo tempo nella formazione #rotinoX di mister Marco Gelli. Un ragazzo eccezionale, serio e preciso. R.I.P. Nicola".