Stuprata da bambina, 17enne ottiene l'eutanasia: "Respiro, ma non vivo più"

Una 17enne olandese, Noa Pothoven, ha ottenuto, dopo una lunga battaglia, l'eutanasia, legale nei Paesi Bassi, dopo anni di sofferenze psichiche seguite ad una violenza subita da bambina.

La ragazza, morta domenica, aveva dichiarato di non sopportare più di vivere a causa della sua depressione. A seguito della violenza, soffriva inoltre di stress post traumatico e di anoressia.

In un ultimo post lasciato su Instagram la ragazza ha voluto salutare i suoi amici e spiegare il suo gesto. "Ora ho smesso di mangiare e bere -scrive spiegando la propria decisione- non sono davvero viva da così tanto tempo, sopravvivo, respiro ancora ma non sono più viva".

Noa scriveva così dall'ospedale in cui insieme alla sua famiglia aspettava di porre fine alle proprie sofferenze aiutata dai farmaci che ne lenivano i dolori. "Sto salutando le persone più importanti della mia vita -scrive ancora- sono molto debole e mi dedico alle persone più importanti. Questa è la mia decisione ed è definitiva".

"Quando morirò, diventerà chiaro. Con Amore da Noa"

Per combattere la sofferenza iniziata dopo il terribile trauma infantile aveva scritto anche con un libro autobiografico intitolato "Vincere o imparare", in cui aveva trovato la forza di raccontare il disagio, i ricoveri forzati e i tentativi di suicidio.

L'eutanasia legale in Olanda

Nel 2017, circa 6.585 persone hanno chiesto e ottenuto l'eutanasia in Olanda dove secondo la legge, tutti i maggiori di 16 anni possono far richiesta di porre fine alla propria vita. L'unica richiesta è quella di una certificazione da parte di due medico che stabiliscano come la sofferenza del paziente sia insopportabile e senza alcuna soluzione.