Bambina ha un nome molto "particolare", hostess la irride: la rabbia di una madre

Si è ritrovata a vivere una situazione sgradevole, molto sgradevole, che l'ha messa in difficoltà: perché sua figlia era lì, era presente. Un'assistente di terra della Southwest Airlines ha preso in giro una piccola passeggera epilettica di cinque anni a causa del suo nome molto "particolare". L'hostess avrebbe addirittura diffuso via social a qualche suo contatto il biglietto con il nome della bambina.

A raccontare tutto è Traci Redford, la madre. La hostess avrebbe riso e poi avrebbe umiliato onlinela piccola che si chiama "Abcde", pronunciato "Ab-city". Succede all'aeroporto John Wayne di Orange County, in California: madre e figlia erano dirette a El Paso, Texas. La bambina sarebbe rimasta confusa, non avendo compreso appieno quel che stava succedendo proprio davanti a lei.

'Mamma, perché ride del mio nome?'

"Mi ha detto: 'Mamma, perché ride del mio nome?'. E io le ho spiegato che non tutte le persone sono gentili", racconta Traci ad ABC 7. La donna ha continuato: "Ha iniziato a ridere, indicando me e mia figlia e parlando con altri impiegati dello scalo. A quel punto mi sono girata e le ho detto: 'Hey, se io posso sentirti, anche mia figlia può sentirti, quindi sarebbe meglio che la smettessi'". Non è finita lì: "Mentre ero seduta lì - ha detto la madre - ha fatto una foto al mio biglietto e lo ha postato su Internet. Qualcuno me l'ha poi segnalato e ho scritto alla Southwest Airlines, ma dopo due settimane ancora non ho ricevuto risposta".

Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board their flight at @JohnWayneAir in Orange County.



Her daughter's name is Abcde (pronounced Ab-city). @ABC7 pic.twitter.com/iHpBPoakYI — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 28 novembre 2018

"Ci scusiamo con la famiglia, ci teniamo a trattare ogni individuo con rispetto, di persona e online. Il post non rappresenta il rispetto, la cura che noi abbiamo nei confronti dei nostri passeggeri", si legge in una nota diffusa dalla compagnia aerea. Scuse accettate, e capitolo chiuso. Resta il rammarico.