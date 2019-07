Nonna Elena torna a camminare a 104 anni: "Una notizia che deve fare il giro del mondo"

E' un giorno speciale per Nonna Elena, un'anziana signora che alla veneranda età di 104 anni è tornata a camminare dopo un'operazione al femore portata a termine dall'équipe di Ortopedia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova.

La signora ultracentenaria si era fratturata il femore (frattura pertrocanterica destra) nella sua casa di Barbariga di Vigonza, ed è stata sottoposta a intervento chirurgico dall'équipe di Ortopedia e Traumatologia, diretta da Enrico Sartorello. La donna è stata sottoposta ad anestesia spinale per aggiustare il femore con fissazione di un chiodo.

Come riporta anche PadovaOggi, l'operazione è durata circa 40 minuti, poi qualche giorno di ricovero e un breve periodo di riabilitazione, dopodiché la signora è tornata prima in piedi e poi a camminare.

"Ci succede sempre più frequentemente di trattare ultranovantenni, la signora Elena è sicuramente la più anziana che ci siamo trovati a operare. Dovevamo sottoporla a intervento altrimenti non avrebbe avuto alcuna possibilità di recupero funzionale - spiega Enrico Sartorello, direttore dell'Ortopedia e Traumatologia padovana - In sala operatoria abbiamo sintetizzato il femore che si era rotto e lo abbiamo fatto entro le 48 ore dalla frattura, come da indicazioni regionali: questo perché, soprattutto negli anziani, e tanto più nei grandi anziani, agire celermente permette un recupero della funzionalità, della mobilità e per quanto possibile dell'autonomia. I progressi delle tecniche operatorie, lo studio di nuove materiali, l'esito della cultura delle scuole ortopediche, gli sviluppi dell'anestesia e la disponibilità di nuovi farmaci: questi gli ingredienti che permettono di operare con successo anche persone con età a 3 cifre'".

"Mia madre ha ricevuto un'assistenza perfetta, da 10 e lode - commenta il figlio, Sandro Vettor - Anche nei controlli post-operatori il quadro è risultato molto positivo e adesso, a distanza di 2 mesi dall'intervento, sta decisamente bene. Si alza, cammina, non avrei potuto sperare in meglio: anzi, non trovo gli aggettivi giusti in italiano per esprimere la mia riconoscenza".

Zaia: "Una notizia che dovrebbe fare il giro del mondo"

"Si può solo immaginare come si possa essere sentita la signora Elena quando ha capito che era tornata a camminare dopo una frattura di femore a 104 anni. E' una notizia che dovrebbe fare il giro del mondo, perché il futuro della medicina è almeno in parte inesplorato e il primario Enrico Sartorello e la sua équipe hanno acceso una nuova luce su questo domani".

Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta l'intervento eseguito all'ospedale Sant'Antonio di Padova sull'ultracentenaria che non sarebbe stata operabile nelle modalità tradizionali. "In tante altre parti del mondo, di fronte al quadro complessivo della paziente si sarebbero fermati - osserva il governatore - Ma a Padova, com'è consuetudine nella sanità veneta, no. Sartorello e i suoi sono andati oltre, hanno sfruttato i progressi delle tecniche operatorie, lo studio di nuovi materiali, le migliori pratiche delle Scuole ortopediche, i progressi anestesiologici la disponibilità di nuovi farmaci, e raggiunto l'obbiettivo''. "Bravi e coraggiosi - conclude Zaia - al Sant'Antonio hanno confermato l'approccio mentale e clinico che rende grandi i nostri medici e la sanità veneta: non arrendersi mai, fare tutto il possibile per affrontare e risolvere le difficoltà, per quanto elevate esse siano, non arrendendosi mai, nemmeno di fronte all'apparentemente impossibile".