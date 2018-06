Nonna fa viaggiare i nipotini in gabbie per cani nel bagagliaio: denunciata

Le immagini non lasciano spazio all'interpretazione.

Una donna di 62 anni di Memphis, Tennessee, è stata arrestata per aver messo in pericolo la vita dei suoi nipotini di sei e otto anni. Il video di un vicino di casa mostra come facesse viaggiare i bambini in due gabbie per animali situate nel bagagliaio della sua auto.

Agli agenti di polizia increduli, la donna ha spiegato che sulla sua macchina non c'era abbastanza spazio per tutti. I bambini hanno raccontato di aver avuto un caldo quasi insopportabile: la temperatura ha infatti raggiunto i 35 gradi e a bordo dell'auto non c'era l'aria condizionata.

Senza parole i vicini e i parenti della donna, che l'hanno sempre descritta come una nonna amorevole.