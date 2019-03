Nonna dà alla luce il nipote per la figlia nata senza utero

Una donna gallese di 55 anni, Emma Miles, si è offerta di fare da madre surrogata alla figlia di 31 anni, Tracey Smith, che essendo nata senza utero non poteva rimanere incinta. Un percorso non semplice per la 55enne, che per portare avanti la gravidanza ha dovuto perdere peso e prendere ormoni, ma per fortuna, tutto è andato secondo i piani. Da quanto racconta il Daily Mail, lo scorso 16 gennaio la signora Emma ha dato alla luce Evie Siân Emma Smith.

La donna ha raccontato al tabloid inglese le sensazioni che prova dopo aver messo al mondo suo nipote: "Non sento un attaccamento diverso a mia nipote rispetto a qualsiasi altra nonna del mondo. Tracey è la mia piccola e ho fatto tutto il possibile per lei. Ora sono felice di tornare al lavoro e alla normalità. Ma mi sono offerta di rifare tutto se mai mia figlia desiderasse un fratellino o una sorella per Evie".

Tracey, originaria di Lampeter in Galles, ma che attualmente vive a Coventry, in Inghilterra, ha scoperto di non avere l'utero all'età di 15 anni. ''Quando l'ho saputo mi è crollato il mondo addosso – ha raccontato la 31enne - Già a quell'età sapevo che sarei voluta diventare mamma. Avevo il cuore a pezzi". Già a quei tempi mamma Emma si era resa disponibile a portare avanti una maternità surrogata e dopo 15 anni la sua proposta è diventata realtà con Tracey che quest'anno potrà celebrare per la prima volta la festa della mamma, anche se per le formalità bisognerà attendere il termine del processo legale per l'adozione formale della piccola.