La nonnina di 107 anni prende il reddito di cittadinanza: "Solo 86 euro, speravo di più ma mi accontento"

Questa simpatica signora si chiama Ignazia Mula, ha 107 anni e vive a Dorgali, in provincia di Nuoro, in Sardegna. Nonostante non abbia ben capito cosa sia il reddito di cittadinanza, la figlia e i nipoti le hanno spiegato che da questo mese avrebbe ricevuto qualcosina in più, una sorta di 'regalo' dallo Stato: ''Solo 86 euro, speravo qualcosa di più. Ma va bene lo stesso, mi accontento. Le mie amiche sono gelose, ma io nella mia vita ho lavorato molto più di loro. E questo assegno me lo merito''. Grazie al reddito di cittadinanza adesso l'assegno mensile, che 'conta' anche la sua pensione, è passato da 625 a 750 euro.

Ignazia, o tzia Innassia (come tutti la chiamano a Dorgali), ha raccontato la sua storia a Nicola Pinna de 'La Stampa', partendo dal giorno in cui si è dovuta presentare di persona all'ufficio postale, l'unico del paesino, per firmare e presentare i documenti che i parenti avevano preparato per lei: '' Mi ha fatto piacere, d’altronde questa fatica era necessaria per avere questo regalo, o chiamatelo come volete. In realtà non me lo aspettavo e adesso sono contenta di ricevere ogni mese qualche soldo in più. Dicono che sono la più anziana d’Italia ad aver ottenuto l’assegno: sarà vero? Sono molto felice. E se divento famosa per questo sono ancora più contenta''.

Con i suoi 107 anni, quest'anziana signora è tra le più longeve di tutta la Sardegna, ma nonostante questo ha smesso di lavorare soltanto qualche anno fa: ''Tutto quello che ho fatto è difficile da raccontare, forse è più difficile da credere. Ho zappato la terra e tagliato la vite. In campagna ho fatto sempre avori da uomini. Per molti anni ho ricamato e realizzato migliaia di opere al telaio. Non mi hanno fatto andare a scuola e io solo da grande ho cominciato a scrivere. Mi sarebbe piaciuto ottenere un diploma e leggere tanti libri, ma nella vita ho imparato davvero tanto''.