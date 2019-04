Nessuno la invita al ballo: a tirarla su ci pensa il nonno

Non ricevere nessuno invito al ballo di fine anno, soprattutto per gli studenti e le studentesse degli Stati Uniti, è il principale incubo di chi frequenta la scuola. Una paura divenuta realtà per Kaylah, una 17enne che vive in California e che, nonostante la sua bellezza genuina non è stata invitata da nessun ragazzo della sua scuola. Così, per non farla andare da sola al ballo, il nonno di 67 anni Alvin Hackett ha deciso di realizzare il suo sogno e si è proposto di essere il suo cavaliere in questo giorno così importante.

A documentare la serata ci ha pensato la stessa Kaylah che sul suo profilo Twitter ha postato le foto che la ritraggono in compagnia del nonno. Entrambi sono molto eleganti, lei con un abito lungo e lui con un abito, con il colore viola che li rende una perfetta coppia anche dal punto di vista cromatico. Il post sui social ha avuto molto successo, accumulando like e commenti.

My papa knew I didn’t have a date to my prom so he matched me !!!!!!!! pic.twitter.com/nmYkt8qn4y — 💛Kaylah Milan💛 (@deary_kay) 22 aprile 2019

Purtroppo, come riporta anche il Daily Mail, il 67enne non ha potuto realmente partecipare al ballo in quanto la scuola aveva imposto un limite d'età di 21 anni, ma è comunque rimasto nei paraggi per scattare qualche foto insieme alla nipote e ai suoi compagni di scuola. ''I miei amici sono rimasti colpiti da quello che ha fatto mio nonno per me": ha raccontato la 17enne dopo la festa.