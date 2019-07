Amore senza tempo: il nonno mangia da solo davanti alla foto della defunta moglie

Una foto 'strappalacrime' scattata in West Virginia, negli Stati Uniti, è diventata virale sui social network con quasi 20mila condivisioni. La scena in questione è stata immortalata da Sahrah Elswick durante il suo matrimonio, quando la sposa si è accorta che il nonno, Bill Gray, aveva scelto per mangiare un posto diverso da quello dedicato agli invitati.

La ragazza aveva infatti deciso di allestire un memoriale per i membri defunti, tra cui la nonna e moglie di Bill, Barbara. Durante il ricevimento Sahrah ha notato che l'anziano aveva scelto proprio quel posto per consumare il pranzo di nozze, di fronte alla foto della sua amata, ormai scomparsa da tempo.

Vicino al memoriale era stato affisso un biglietto con scritto: ''Sappiamo che saresti qui oggi, se il cielo non fosse così lontano''. Come raccontato dalla diretta interessata alla Cnn, la sposa ha immortalato la scena, prima di scoppiare in lacrime: ''Avevo il cuore spezzato, ma con tanta meraviglia per la purezza del loro amore''.

Pawpaw sat and ate with mawmaw today at my wedding 🥺 pic.twitter.com/GEXWMCfgXB — Sahrah Elswick (@sahrahMichelle) 7 luglio 2019

Gli scatti postati su Twitter hanno raccolto una valanga di commenti, accumulando fino ad oggi più di 18mila condivisioni.