La Corea del Nord ha lanciato un missile a lungo raggio, Trump: "Situazione seria"

La Corea del Nord ha dichiarato di aver effettuato un "test molto importante" con un missile a lungo raggio. Lo riporta l'agenzia di stampa centrale coreana. L'annuncio segue di poche ore una dura dichiarazione dell'ambasciatore della Corea del Nord contro gli Stati Uniti d'America: "A Washington ho dichiarato che il tema della denuclearizzazione è ormai fuori dal tavolo e che i negoziati con gli Stati Uniti non servono più".

Il dialogo "durevole e sostanziale" portato avanti dagli Stati Uniti "non è altro che un trucco perdi tempo" per sfruttare il dialogo con la Corea del Nord a fini di "politica interna", ha detto l'ambasciatore Kim Song.

"Non ci servono ora lunghi negoziati con gli Stati Uniti, la denuclearizzazione è già andata via dal tavolo negoziale".

La dura dichiarazione dell'ambasciatore arriva dopo che Pyongyang aveva chiesto a Washington di fare nuove proposte entro la fine dell'anno per superare lo stallo dei negoziati, dopo il fallito summit dello scorso febbraio. La Corea del Nord ha fatto intendere di avere intenzione di riprendere i suoi esperimenti nucleari e di missili balistici.

Il lancio di un vettore intercontinentale, del resto, avrebbe un colpo all'amministrazione di Donald Trump che, ad appena un anno dalle elezioni presidenziali, vedrebbe franare uno dei successi rivendicati sul fronte diplomatico: Pyongyang ha condotto i suoi ultimi test nucleare a settembre 2017 e di un missile intercontinentale a dicembre 2017 .

Nord Corea, Trump: "Situazione seria"

C'è stata anche una telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello sudcoreano Moon Jae In, sul tema dello stallo dei colloqui per il disarmo nucleare della Corea del Nord. Entrambi i capi di Stato, riferisce l'ufficio del presidente sudcoreano, hanno concordato sulla necessità di proseguire sulla strada del dialogo con Pyongyang. Nel corso della telefonata, durata 30 minuti, Trump e Moon hanno entrambi definito "seria" l'attuale situazione, dopo il recente deterioramento dei rapporti tra Washington e Pyongyang.

Nord Corea: "Attività in sito che era stato smantellato"