Tutto pronto per le nozze, ma gli sposi non si presentano

Succede spesso nei film (e qualche volta anche nella realtà) che alle nozze non si presenti uno dei due sposi, la maggior parte delle volte a causa di un ripensamento dell'ultimo minuto. Ma a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, è successo qualcosa di insolito: alle nozze non si è presentato proprio nessuno.

A raccontare la strana vicenda è La Nuova Riviera: sabato 18 maggio alle ore 12 era tutto pronto nella sala della giunta del Palazzo Comunale per celebrare le nozze di una giovane coppia, con il sindaco Pasqualino Piunti che avrebbe dovuto sancire la loro unione. Ma con il passare dei minuti, alle nozze non si è presentato nessuno. Dopo un po' di attesa il primo cittadino ha chiesto alla segreteria di contattare lo sposo e la sposa, ma i cellulari lasciati come riferimento sono risultati irraggiungibili.

La sala è così rimasta deserta, tra l'incredulità e lo stupore del sindaco: "Ho aspettato fino alle 13.30 in Comune, ma non si sono presentati né gli sposi né gli invitati. Non mi è mai successa una cosa del genere. Ancora nessuno si è fatto sentire per darci spiegazioni di quanto accaduto".