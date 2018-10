Nudi si tuffano tra i rifiuti: le immagini finiscono su Facebook e Instagram

"La movida diventa uno show trash", scrive RomaToday. Siamo in Viale Ippocrate, nella zona di Piazza Bologna. Alcuni ragazzi nudi (ed evidentemente alterati) decidono di lanciarsi tra i sacchi della spazzatura non raccolta. Senza un motivo. Qualcuno li riprende, e il video finisce sui social. Il tutto è successo all'esterno di un noto bar della zona, lunedì sera, alla presenza di decine di giovani che, cellulari alla mano, hanno immortalato la scena rilanciandola su Facebook e sulle Instagram stories.

Un episodio, l'ennesimo, che riporta al centro delle cronache la movida fuori controllo della zona di piazza Bologna, con l'eterna lotta tra i giovani e i residenti.

Una residente spiega: "Noi vorremmo solamente dormire e vorremmo salvaguardare il nostro quartiere dal degrado costante a cui è esposto sette giorni su sette nelle ore notturne. Abbiamo segnalato più volte al comune lo stato di cose divenuto ormai insostenibile. Se passi di qui già alle otto di sera ti offrono erba, in preda all'alcol danneggiano qualunque cosa diventando pericolosi in primo luogo per loro stessi, oltre che per il nostro quartiere".