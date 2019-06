Va nudo sullo scooter, la polizia lo ferma: "Fa troppo caldo"

Le alte temperature delle ultime settimane stanno mettendo a dura prova la resistenza dei cittadini europei. Oltre al fisico, anche la mente risente di questo caldo infernale, che spinge le persone a comportamenti bizzarri e al limite della decenza pur di combattere l'afa. Nelle ultime ore stanno facendo il giro dei social alcune foto postate su Twitter dall'account della polizia di Brandeburgo, in Germania, che ritraggono un uomo a bordo del suo scooter completamente nudo, fatta eccezione per il casco e i sandali.

L'uomo è stato fermato nel distretto di Märkisch-Oderland; quando gli hanno chiesto perché fosse completamente svestito, ha risposto: "Fa molto caldo, non è vero?". Gli agenti si sono limitati a prendere le sue generalità, chiedendogli di indossare i pantaloni.

La polizia ha poi pubblicato due foto del 'pilota' pixelato. "Quale didascalia per questa foto?" la domanda rivolta ai follower. Come previsto, le risposte sono state esilaranti: "Volevo entrare un attimo nell'autolavaggio" o "forse gli piacciono le uova fritte".

Weil wir #sprachlos sind 😅: Wie würden Sie dieses Bild betiteln?



Als kleine Inspirationshilfe - ein #Zitat des Herren: „Et is halt warm, wa?“



Und jetzt Sie!#Hitze #safetyfirst #LebenAmLimit pic.twitter.com/BiM27ydDEy — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 26 giugno 2019

"Fondamentalmente - si legge poi in una risposta alla domanda di un utente -, la nudità o la guida nuda non sono proibite ma se altre persone si sentono disturbate da ciò, si può verificare un avviso di reato amministrativo" ma "non è un reato penale".