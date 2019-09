Bimbo di 2 anni figlio di genitori vegani ricoverato per denutrizione

Il piccolo è ricoverato nel reparto di Pediatria: non è in pericolo di vita. Un bambino di quasi due anni, figlio di una coppia di vegani, è ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro in avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni vengono definite gravi. Era giunto nei giorni soccorsi all'ospedale perché i genitori avevano notato la sua debolezza.

Le analisi ematologiche approfondite cui è stato sottoposto hanno fortunatamente escluso malattie: sarebbe "semplice" malnutrizione. Da capire in ogni caso se le sue condizioni siano da ricondurre a una particolare dieta oppure a un fattore genetico, per ora non individuato. La notizia anticipata dal quotidiano l'Unione Sarda è stata confermata all'Ansa dalla dirigenza sanitaria della Assl del capoluogo barbaricino.

Nuoro, bambino ricoverato per denutrizione

Le condizioni del piccolo, dopo le cure dei medici, sarebbero già leggermente migliorate. I professionisti appena le condizioni del bambino lo consentiranno, contano di impostare un piano alimentare congruo allo sviluppo del minore, insieme ai genitori.

“Ci occupiamo delle problematiche alimentari che riguardano i bambini con grande attenzione, – ha detto all’Ansa la direttrice dell’Assl nuorese, Grazia Catina -. Le strutture dell’Assl assicurano la presa in cura con approccio specialistico che si avvale di collaborazioni multidisciplinari e multiprofessionali, per tutelare e promuovere la salute dei bambini e delle loro famiglie".