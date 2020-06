La Nuova Zelanda si dichiara ''Covid free'': via tutte le restrizioni

Il popolo della Nuova Zelanda può esultare: le autorità sanitarie locali hanno dichiarato che il Paese è ''Covid free'', con il premier Jacinda Ardern che ha revocato tutte le restrizioni che erano state imposte per contenere l'epidemia del nuovo coronavirus.

''Siamo pronti'', ha dichiarato Ardern nel corso di una conferenza stampa a Wellington, esprimendo apprezzamento per i neozelandesi che si sono mostrati ''uniti in un modo mai visto per contrastare il virus''.

Come riporta il New Zealand Herald, in Nuova Zelanda, dove sono stati confermati meno di 1.500 contagiati dal coronavirus e 22 decessi per complicanze, al momento non ci sono casi attivi ed è la prima volta che questo accade dal 28 febbraio.

Today we can announce that there are now no active cases of COVID-19 in New Zealand! Read our full update at https://t.co/YYbSSBzUJC pic.twitter.com/GEMQ1QghgA

June 8, 2020

''Quasi certamente avremo altri casi, ma questo non significherà che abbiamo fallito, fa parte della natura del virus'', ha affermato Ardern. Il ministro della Sanità Ashley Bloomfield ha dichiarato che la trasmissione del virus in Nuova Zelanda è stata eliminate. Chi entrerà nel Paese dall'estero, ha aggiunto, verrà monitorato per un paio di settimane e gli verrà fatto il test per il coronavirus.