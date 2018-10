Forze dell'ordine e vigili del fuoco, assunzioni in vista

Assunzioni in vista tra forze dell'ordine, personale civile e forze dell'ordine. L'annuncio arriva dal ministro Matteo Salvini che dunque conferma la volontà del governo di rimpolpare gli organici di chi dovrebe tutelare l'ordine pubblico.

"Nessuna questura, e quindi nessuna città, perderà anche un solo agente. Accadrà esattamente il contrario. Abbiamo confermato gli arrivi di nuovo personale delle forze dell’ordine e abbiamo chiesto formalmente, ottenendo rassicurazioni, lo stanziamento di circa 400 milioni nella legge di stabilità per assumere nuove forze dell’ordine (tra cui civili e vigili del fuoco): saranno operative nei prossimi mesi".

Su questa, come su altre misure, grava ovviamente l'incognita delle coperture. Ma il ministro a quanto pare non ha dubbi sul fatto che il provvedimento possa andare in porto.

"L’obiettivo - ha spiegato - è avere questi incrementi: 1.500 vigili del fuoco, 6.150 forze dell’ordine e 770 tra personale civile, dirigenti amministrativi e personale per la carriera prefettizia".

"Non solo. Confrontandoci con i sindacati di categoria e i vertici della polizia, abbiamo deciso di stoppare la sforbiciata agli uffici della polizia ferroviaria, postale e stradale - ricorda Salvini - Sforbiciata che abbiamo ereditato dai governi precedenti. Dalle parole ai fatti”.

Il nuovo piano di Salvini è comunqe meno ambizioso di quello annunciato in precedenza: 1.953 poliziotti, 2.155 carabinieri, 1.125 finanzieri, 861 guardie penitenziarie, 1.300 vigili del Fuoco. E non è tutto: se a Roma, Milano e Napoli verranno potenziati gli organici, a Genova potrebbero esserci 400 uomini in meno sulle strade.