Autostrade, in azione 9 nuovi "super Tutor": dove sono piazzati e che cosa misurano

La sicurezza stradale non deve mai passare di moda: nove nuovi Tutor sono stati attivati in vista dell’esodo estivo ormai alle porte. Sono state rese note le tratte su cui è attivo il sistema adottato in sostituzione del "vecchio" tutor (SicvePM). Ora sono diventate 46. Il SicvePM di fatto era stato installato in tutta fretta un anno fa, inizialmente solo su 22 tratte. Poi c'era stato un aumento, ma i buchi riguardavano ancora tante importanti arterie, ad esempio l’Autosole (A1) da Milano a Bologna in direzione sud, la Torino-Trieste (A4) e parte dell’Adriatica (A14).

Nuovi tutor sulle autostrade: dove sono stati piazzati

Come riferisce oggi il Sole 24 Ore sono state attivate nuove postazioni tutor - ovviamente tutte adeguatamente segnalate come da normativa vigente - sull’Autosole A1 nel tratto Modena Sud-allacciamento A14, in entrambe le direzioni, sulla A4 nei tratti Dalmine-Capriate e Capriate-Cavenago, entrambe in direzione ovest, e poi ancora sull’A14 nel tratto Bari Nord-Bitonto, in direzione nord e anche nel tratto Castel San Pietro-Imola. Postazione tutor anche sulla Milano-Laghi, sulla A8 da Castellanza a Busto Arsizio. Controlli più efficaci anche sulla A13 Bologna-Padova nei tratti Ferrara Nord-Ferrara Sud e Ferrara Sud-Altedo.

Numeri alla mano, nota il quotidiano economico, sono 420 i chilometri di carreggiate autostradali ora controllati. Autovelox, tutor e affini restano uno strumento importante per garantire il rispetto dei limiti di velocità e per una maggiore sicurezza stradale. Autostrade per l'Italia ha scelto, in un'ottica di trasparenza verso i propri clienti, di rendere pubblica la posizione di tutte lo postazioni fisse per la rilevazione della velocità installate lungo la propria rete e gestite dalla Polizia Stradale. I tutor attivi sono in grado di misurare la velocità media sul tratto autostradale di competenza senza la presenza di svincoli intermedi che possano permettere ai conducenti di evitare la misurazione. Rispetto al vecchio sistema, i nuovi tutor sono sono più precisi e rapidi nella lettura delle targhe.