Nutella, lavoratori in sciopero bloccano il più grande stabilimento del mondo

Nello stabilimento Ferrero di Villers-Ecalles a Rouen circa 160 dipendenti sono in sciopero da lunedì scorso e la produzione comincia a risentire della prolungata vertenza. La produzione della fabbrica che normalmente sforna 600.000 barattoli al giorno -la più grande al mondo- è decimata e secondo i rappresentati sindacali nessun camion è entrato o uscito dal sito dallo scorso lunedì.

"Anche la produzione di Kinder Bueno è cessata da quasi una settimana - spiega Fabrice Canchel del sindacato Force Ouvriere - mentre delle quattro linee di produzione Nutella, solo una funzionava e solo il 20% della capacità e le materie prime iniziano a scarseggiare".



Sciopero alla Ferrero, foto da Facebook (Fabrice Canchel)

Alla base dello sciopero la richieste dei lavoratori per un aumento del salario del 4,5% e un bonus di 900 euro: una posizione molto distate dall'offerta dell'azienda che ha afferto loro un aumento dello 0,4 percento.

Come spiega France24 Ferrero ha preferito non commentare la notizia mentre sul sito di Villers-Ecalles si addensano ombre cupe.