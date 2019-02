Il lavoro dei sogni: 120mila euro per viaggiare e fare foto

Uno stipendio di quasi 120mila euro per passare un anno in viaggio in giro per il mondo, scattando foto con la macchina fotografica e postandole sui social. Non si tratta di uno scherzo, ma dell'offerta lavorativa da sogno proposta dalla Royal Caribbean Uk, una compagnia da crociera inglese che ha aperto un contest per scegliere il nuovo 'Shore Explorer', una nuova figura che dovrà occuparsi soltanto di pubblicare su Instagram le foto scattate durante i viaggi offerti dall'azienda.

La paga è da capogiro: si parla di 104mila sterline (136mila dollari), pari a circa 119mila dei nostri euro, che verranno erogati al lavoratore prescelto per un periodo di lavoro di circa un anno, che comprenderà un itinerario composto da sette mete, una più suggestiva dell'altra: si parte dalla splendida isola delle Bahamas CocoCay, per poi passare alla gelida Alaska, prima di attraversare l'Atlantico per arrivare in Portogallo e Norvegia. Dopo aver lasciato l'Europa, le ultime due destinazioni saranno Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e Osaka in Giappone. Un vero e proprio giro del mondo, più che pagato, in cui il fortunato 'Shore Explorer', dovrà soltanto documentare il viaggio su Instagram.

Proprio il social delle fotografie per antonomasia è stato scelto come terreno per scegliere il candidato giusto: per proporsi non serve il curriculum, ma soltanto una bella foto di una vacanza accompagnata dall'hashtag #ShoreExplorer e taggando ovviamente @RoyalCaribbeanUK. Come precisato dall'azienda sul proprio blog e sul profilo Instagram ufficiale, il 15 marzo verranno comunicati i nomi dei 20 finalisti, mentre il vincitore verrà annunciato entro il 5 aprile. Purtroppo c'è una brutta notizia per gli italiani, l'offerta al momento è valida soltanto per i candidati con più di 21 anni, essere cittadini inglesi e avere un passaporto valido per girare il mondo. Ma c'è ancora qualche speranza, la compagnia ha infatti promesso che in un prossimo futuro darà questa opportunità anche a candidati di altre nazionalità.

A selezionare il candidato idoneo per questo lavoro da sogno sarà una giuria di esperti, tra cui Russ Francis, fotografo che già da un anno lavora con la Royal Caribbean, e la travel blogger Nadia El Ferdaoussi.