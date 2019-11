Le aziende non hanno più nessuno da assumere (in Polonia)

L'economia della Polonia è stata in grado di triplicare le proprie dimensioni in meno di vent'anni e il tasso di disoccupazione è calato al 3,3%. La domanda di manodopera ha ormai superato l'offerta in maniera preoccupante tanto che le aziende ora hanno problemi a trovare personale.

"Negli ultimi tre anni non siamo riusciti ad assumere un singolo polacco", racconta, ad esempio, a Bloomberg Aleksandra Rucinska, direttore delle risorse umane di Tawo, azienda tessile che conta su committenti del peso di Ikea. La soluzione di Tawo è assumere i migranti. Quindici dei suoi 65 dipendenti provengono da Ucraina e Bielorussia. Senza di loro, "saremmo in difficoltà", dice Rucinska.

A Varsavia arrivano ora disoccupati altamente qualificati anche da Spagna, Grecia e Italia. D'altronde alle radici del successo dell'economia polacca vi sono politiche fiscali molto favorevoli alle imprese: ad esempio la tassa sugli utili è una delle più basse d'Europa (19%) così che molte multinazionali hanno delocalizzato in Polonia.

Un mondo che sembra distante da quello cui siamo abituati, ma con qualche similitudine. Anche in Polonia gli stranieri devono attendere mesi per ottenere un permesso di lavoro

"Gli imprenditori hanno iniziato a tagliare la produzione e gli ordini perché non sanno quanto tempo ci vorrà loro per ottenere lavoratori", spiega Derlacz-Poplawska, titolare della società di reclutamento. "Alla fine ciò avrà un duro impatto sull'economia".

Filip Dabrowski, proprietario di un servizio di consegne a domicilio, racconta invece di aver offerto dieci posti di lavoro e di essersi ritrovato davanti un solo candidato.