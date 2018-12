Addio ai necrologi di carta sui muri, dal 2019 solo tecnologici: "Questione di decoro"

Addio classici necrologi, il Comune di Olbia dice basta. A comunicarlo è stato il sindaco, Settimo Nizzi, che ne ha parlato a margine dell’inaugurazione di un ossario al cimitero di Su Lizzu. Immediate le polemiche, inevitabili. La battaglia contro gli affissi mortuari selvaggi (molto spesso in passato abusivi) era cominciata ben quattro anni fa.

I necrologi spariranno completamente dalle strade della città sarda. Dal primo gennaio le bacheche che ospitano i necrologi di carta saranno rimosse. Al loro posto ci saranno annunci mortuari tecnologici. In pratica saranno le agenzie funebri a posizionare dei "muri virtuali"su cui scorreranno i necrologi: "Proietteranno dei video o avranno dei pannelli per le immagini, bisogna adeguarsi ai tempi" sostiene il sindaco Nizzi.

Il primo cittadino ha spiegato le ragioni della scelta alla stampa locale: "Non si può lasciare la città piena di questi pannelli, per una questione di decoro. Li smontiamo perché non è piacevole andare in giro per Olbia e vedere questi muri. Ci saranno dei luoghi deputati".

Il problema "decoro urbano" era stato già risolto nel 2013, sottolinea il giornale Olbia.it, quando l’allora sindaco Gianni Giovannelli decise di combattere l’abusivismo con una semplice quanto geniale bacheca: da anni i necrologi "abusivi" non esistono più poiché sono affissi in alcune bacheche, ordinate e precise, poste in punti nevralgici della città. Bacheche che molti, soprattutto anziani, ancora si fermano a leggere: un gesto naturale, che deriva dalla vecchia cultura di paese, ancora presente in grandissima parte d'Italia.