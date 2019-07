Giochi 2026, il Coni gela le speranze del Piemonte: "Il dossier è chiuso"

Le jeux sont fait. Torino e il Piemonte non ospiteranno eventi legati ai giochi olimpici invernali del 2026. Il governatore del Piemonte Alberto Cirio, appoggiato anche da Appendino, nei giorni scorsi si era attivato affinchè il Piemonte potesse rimettersi in gioco, almeno con la messa a disposizione di alcuni impianti. Tra questi in particolare il bob di Cesana e l'Oval di Torino utilizzato nel 2006 per il pattinaggio di velocità su pista lunga.

Ma dal presidente del Coni Giovanni Malagò è arrivata una vera e propria doccia fredda. "Il dossier delle Olimpiadi Invernali 2026 è chiuso: le gare si svolgeranno in Lombardia e Veneto" ha affermato Giovanni Malagò, a margine di un'intervista su Radio Rai 1. Ogni possibilità di partecipare in qualche modo all'evento a cinque cerchi sembra dunque essersi chiusa.

Negli ultimi giorni il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si era mostrato disponibile ad aprire un dialogo e a discutere di un'eventuale collaborazione con la prima cittadina Chiara Appendino. Ma a quanto pare per il Coni i giochi sono fatti. Game over.