Olimpiadi invernali, ecco l'atleta pagato in bitcoin

Sui circa tremila atleti in gara alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang il pattinatore canadese Ted-Jan Bloemen è l’unico ad essere pagato in bitcoin, grazie ad un contratto di sponsorizzazione con la Ong sociale e la Ceek Vr, due aziende del settore informatico. Bloemen - detentore di due record mondiali di velocità - condividerà le sue esperienze olimpiche sulla piattaforma Ong social e sarà il protagonista di un’esperienza in realtà virtuale a 360 gradi su Ceek.

Olimpiadi invernali, assegnate le prime medaglie

Intanto dopo tante polemiche sono state assegnate le prime medaglie: in assoluto il primo titolo olimpico di PyeongChang 2018 è andato alla svedese Charlotte Kalla, che ha trionfato nello skiathlon nella gara di 7,5 + 7,5 km a tecnica mista, precedendo una norvegese e una finalndese.

Anche la Sud Corea, questa volta come squadra nazionale, ha festeggiato subito un oro, nello short track maschile, grazie a Lim Hyo Jun nei 1500 metri. Giornata molto ricca anche per l’Olanda, che sul ghiaccio ha portato a casa ben quattro medaglie, anche se solo una d’oro.