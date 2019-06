Olive verdi vendute per nere, attenzione: il trucco che inganna i consumatori

Olive verdi trasformate in nere e poi messe in vendita sul mercato: in Francia, come segnala Dario Prestigiacomo su AgriFoodToday, sta facendo discutere il documentario realizzato dall'emittente France 5 che mostra i trucchi dell'industria agroalimentare. Una premessa è d'obbligo: le olive, verdi o nere che siano, provengono ovviamente tutte dagli stessi alberi: quelle verdi sono più ‘giovani’, ossia sono ancora immature, a differenza di quelle nere. Per ‘scurirsi’ serve del tempo. Ed è proprio per accelerare questo processo (e risparmiare denaro) che alcune industrie alimentari ricorrono ad uno stratagemma.

Il "trucco" per trasformare in nere le olive verdi

Si tratta di un'inchiesta che parte dagli studi di Raphael Haumont, ricercatore in chimica fisica dei materiali della Facoltà di Scienze dell’Università di Orsay. In un video diffuso da France 5 - che vi mostriamo in fondo all'articolo - Haumont spiega la tecnica utilizzata per ‘colorare’ le olive verdi. In sostanza, le olive verdi vengono immerse in una soluzione di cloruro di potassio o soda, che in dosi minime sono leciti, ma che sono più comunemente usati per i detersivi. Il passaggio successivo serve a disidratare il frutto e lo si fa immergendolo in una salamoia molto salata.

Infine, il colore: le olive vengono trattate con il gluconato ferroso, che agisce come una tintura. E così, nel giro di pochi giorni, ecco che le olive verdi diventano nere e vengono vendute come fossero naturali. E' un trattamento lecito, chiarisce l’emittente. Tuttavia, per riconoscere le false olive nere senza ricorrere a strumenti chimici bisogna fare ricorso alle etichette: negli ingredienti dei barattoli, infatti, vengono citate le sostanze utilizzate per il trattamento. E le olive trattate sono indicate come ‘nere condite’.

Il documentario di France 5 sulle olive verdi vendute per nere (video da Facebook)