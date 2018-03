L'ex ministro Diliberto: "La mia generazione ha fallito, abbiamo il dovere di scomparire"

Non usa troppi giri di parole Oliviero Diliberto, ex ministro della Giustizia. Ex Partito Comunista Italiano, aveva militato anche in Rifondazione Comunista e nei Comunisti Italiani. In una intervista al Corriere della Sera, la prima da 5 anni a questa parte ("da quando la mia parte politica fu sconfitta disastrosamente") traccia un bilancio: "La mia generazione ha fallito. Il suo unico dovere morale è scomparire".

Ora il giurista sta insegnando il diritto romano alla Cina, nell'ateneo di Wuhan, una città con 200 università e 10 milioni di abitanti a oltre mille km da Pechino. Dilibero elogia Xi Jinping, che secondo lui "ha avviato una campagna di riforme mai vista prima", fra cui "lotta alla povertà, Stato fondato sul diritto, contrasto alla corruzione. Che significa anche morigeratezza". Nessun problema per il mandato a vita, anche perché "Roosevelt fu presidente degli Stati Uniti per quattro mandati e ne avrebbe fatto un quinto se non fosse morto".

Sì, in Cina ci sono la pena di morte e il record mondiale di esecuzioni capitali, ma la pena capitale "c'è anche negli Usa e nessuno si indigna. Con la differenza che gli americani avrebbero dovuto abolirla, perché in fatto di diritti umani hanno una tradizione che in Asia non esiste. Invece non riconoscono neppure la Corte penale internazionale dell'Aja".

Per quel che riguarda la politica italiana, del Pd "non c'è più niente", e Matteo Renzi "dovrebbe scomparire. Ma non lo farà". A proposito dell'ipotesi di un governo fra Lega e M5S, Diliberto è caustico: "Il peggio che ci possa capitare. Ma gli elettori hanno deciso così".