Omari, baby chef a 11 anni: è diventato una star grazie alla cucina vegana

Nonostante abbia soltanto 11 anni, il piccolo Omari McQueen è riuscito a diventare in poco tempo uno chef di grande successo, ricevendo premi compensi con diversi zeri. Il ragazzino ha coltivato la sua passione per la cucina, riuscendo a costruire un vero e proprio impero in pochissimo tempo, scegliendo una particolare “strada” culinaria: quella della cucina vegana.

Qual è il suo segreto? E' stato lo stesso Omari a raccontarlo all'Indipendent: ''Ho sempre avuto la passione per la cucina, trasmessa dai miei genitori, ed ho iniziato a cucinare con regolarità quando avevo 7 anni e mia madre si era ammalata gravemente. Amo cucinare, ma ho scelto di preparare solo alimenti vegani''.

La sua startup Dipalicious, nel giro di un anno ha ingranato alla grande, facendo registrare utili altissimi, soprattutto per un ragazzino di 11 anni. Il giovane chef, divenuto una star anche grazie ai moltissimi video pubblicati tra YouTube, Instagram e Facebook, ha svelato il suo pezzo forte, ossia le salse vegane da mangiare con il pane, con i cracker o con altre pietanze.