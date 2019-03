Francesco Manzella, ucciso con un colpo in testa in auto sul ciglio della strada

Omicidio nella notte a Palermo. La vittima è Francesco Manzella, 34 anni, con piccoli precedenti penali per rapina, furto e altri reati contro il patrimonio. L'uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Il cadavere è stato trovato a bordo di una Polo Volkswagen sulla strada statale Palermo-Sciacca. A dare l'allarme sono stati dei residenti della zona che hanno sentito gli spari. Indaga la Polizia.

Omicidio Francesco Manzella: ucciso in via Gaetano Costa a Palermo

"C'è un’auto sul ciglio della strada, con le luci ancora accese, davanti a un cancello - scrive oggi PalermoToday - Da uno sportello aperto si scorge un piede. Dentro quella Volkswagen Polo un cadavere. Siamo in via Gaetano Costa, in zona Pagliarelli, all’imbocco del sovrappasso che riporta nella carreggiata in direzione centro città. Sul posto volanti di polizia, Scientifica, Squadra Mobile".

In base alle prime indicazioni, l’auto sembrerebbe trovarsi in una posizione per cui si può ipotizzare che fosse in sosta. Il cadavere si trova sul sedile lato guidatore.