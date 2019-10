Tutti i punti ancora da chiarire sull'omicidio di Luca Sacchi

Quali sono i punti ancora da chiarire sull'omicidio di Luca Sacchi? Non uno scippio finito male. O almeno non solo, secondo gli inquirenti. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino restano in carcere (convalidato sabato il fermo) ma non hanno ancora risposto agli inquirenti, avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande del pubblico ministero Nadia Plastina.

Omicidio Luca Sacchi: i punti da chiarire

Uno scambio di droga da trasformare in rapina? I punti oscuri sono però tanti, come tante sono le versioni. Centrale pare essere il ruolo della fidanzata di Luca Sacchi, Anastasia Kylemnyk. Sulla baby sitter di origini ucraine sono puntati i fari di chi indaga, scrive RomaToday. La ragazza ha detto che quello di via Bartoloni è stato un tentativo di rapina finito male. I due volevano lo zaino, l'hanno aggredita, Sacchi ha reagito ha steso Pirino e Del Grosso ha reagito sparando. Secondo la ragazza nella sua borsa c'erano una trentina di euro.

Alcuni testimoni, sentiti dai magistrati e finiti nel provvedimento di fermo, sostengono che invece nello zaino c'erano diverse mazzette da cinquanta e venti euro, almeno duemila euro, secondo gli inquirenti. I soldi non sono stati ritrovati. Anche per quel che riguarda la droga i dubbi sono tanti.

Ma c'era davvero la droga? Anche su questo chi indaga vuole fare luce. I due accusati non fanno parte dei soliti giri di spaccio.

Andranno sentiti nuovamente tutti i testimoni. Non è chiaro in tutto ciò il ruolo di Luca Sacchi, che a Colli Albani ha perso la vita.