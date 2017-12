Trovati resti di 4 cadaveri in una cantina: due sono bambini di 8 e 11 anni

E' giallo a Troy nel nord dello Stato di New York, vicino alla capitale Albany, per il rinvenimento dei cadaveri di 4 persone, tra cui due bambini di 8 e 11 anni, nella cantina di una casa al 158 della Second Avenue nel sobborgo di Lansingburgh, lungo il corso dell'Hudson, considerata una zona tranquilla.

La polizia sta gestendo il caso come quello di un omicidio multiplo ma gli inquirenti non hanno specificato se sia stata trovata un'arma sul posto, ne' se le 4 vittime facessero parte della stessa famiglia. I vicini hanno riferimento che nella cantina viveva una donna con i figli di 8 e 11 anni ed il partner