Omicidio Mollicone, la possibile svolta: trovate schegge di legno sul nastro che legava i polsi di Serena

Dei microscopici frammenti di legno sono stati ritrovati sul nastro adesivo che avvolgeva i polsi e le caviglie di Serena Mollicone e anche sul sacchetto che aveva infilato in testa.

Si tratta di polvere di massello che potrebbe portare i carabinieri e la Procura di Cassino a una svolta nelle indagini sul delitto della studentessa di Arce, uccisa nel giugno 2001.

Come spiega Marina Mingarelli su FrosinoneToday, quel particolare tipo di legno potrebbe inchiodare alle proprie responsabilità i presunti assassini di Serena Mollicone o coloro che potrebbero aver partecipato all'occultamento del suo cadavere.

Ma non si tratta dell'unica novità emersa in questi ultimi giorni. Di questo e altri aspetti ha parlato a "La vita in diretta" la giornalista di FrosinoneToday Angela Nicoletti.