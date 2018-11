Onde giganti, la mareggiata "spazza via" i balconi

Condomini a pochi passi (letteralmente) dall'oceano non sono una rarità alle isole Canarie. Colpite nelle scorse ore dal maltempo, le coste canarie hanno dovuto far fronte a una forte mareggiata che si è abbattuta sul complesso residenziale di Mesa del Mar costruito a pochi centimetri dall'oceano, a Tacoronte. Decine di persone sono state evacuate dopo che onde di 12 metri di altezza hanno spazzato via le ringhiere dei balconi dell'edificio di 10 piani, come testimonia un video diventato virale sui social. Fortunatamente non ci sono feriti.

Il sindaco di Tacoronte, Alvaro Davila, ha confermato ai media spagnoli che non si sono registrati feriti e ha messo a disposizione il centro sportivo comunale come centro di ricovero per le persone che hanno abbandonato le case. Altri danni sono stati registrati nella parte meridionale dell'isola, con macchine trascinate in mare e finestre di alcuni locali distrutte. L'allerta meteo generale è stata emanata dal governo delle Canarie.

Video: mareggiata "spazza via" i balconi