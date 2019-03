Una onlus in nome di Lorenzo Farinelli: l'eredità del grande cuore degli italiani

La famiglia di Lorenzo Farinelli ha deciso: i soldi donati dagli italiani al medico anconetano malato di tumore che aveva raccolto fondi per farsi curare all’estero saranno usati per aiutare Calogero Gliozzo, un 27enne da quasi due anni in lotta contro un linfoma aggressivo.

Ma non solo: nascerà anche una Onlus in nome di Lollo.

Lo si legge in una lettera firmata dai genitori e della fidanzata dello sfortunato ragazzo marchigiano morto a 34 anni dopo una battaglia contro la malattia che ha commosso e mobilitato l'Italia

"Lorenzo ha sempre pensato agli altri, un suo amico che ieri è venuto a trovarlo lo ha definito un soldato dell’esercito del bene- aveva detto mamma Amalia il giorno dei funerali spiegando come il figlio già negli ultimi giorni aveva preso i suoi soldi - non quelli arrivati dalle donazioni - per destinarli a Calogero (Calogero Gliozzo, ndr) che sta lottando con la sua malattia".

Sulla piattaforma online che si occupa di raccolte fondi, la famiglia Farinelli ha pubblicato una nota di aggiornamento in cui rende pubblica la decisione definitiva su come impegnare i 605.325 euro raccolti.

"Cari donatori,

purtroppo l’11 febbraio scorso Lorenzo ci ha lasciati.

Considerata l'immane perdita che abbiamo subìto, abbiamo avuto bisogno di alcuni giorni prima di scriverVi. Come sicuramente saprete, il tempo non è stato sufficiente per permettere a Lorenzo di partire per tentare di guarire, ma la solidarietà generata attorno a questa campagna è stata enorme e deve essere onorata.

Come già dichiarato a inizio campagna, Lorenzo avrebbe avuto intenzione di aiutare la ricerca e cause parallele alla sua; il 4 febbraio infatti Vi avevamo comunicato che nel caso i fondi raccolti fossero stati in eccesso, sarebbero stati utilizzati per tali finalità.

Vogliamo mantenere la parola data e, per questa ragione, con questo aggiornamento, Vi comunichiamo le modalità con cui verranno utilizzati i fondi raccolti su GoFundMe.

Abbiamo aperto un conto corrente bancario appositamente dedicato, intestato a Giovanni Farinelli dal quale:

1) La somma di € 200.000 verrà donata a Calogero, che ha lanciato la campagnahttps://www.gofundme.com/aiutiamo-calogero. Siamo costantemente in contatto con la Sua famiglia e sappiamo che questa è la cifra di cui ha ancora bisogno.

2) La somma residua, esclusi gli eventuali rimborsi che verranno richiesti, verrà versata nel conto corrente bancario che verrà aperto ed intestato alla Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus che stiamo provvedendo a costituire e registrare (con i tempi tecnici necessari). L'idea di costituire una Fondazione ci è venuta proprio per onorare la memoria di Lorenzo e per mantenere vivo il suo impegno in aiuto dei malati di cui aveva fatto la sua missione come Medico. La Fondazione si occuperà di svolgere e supportare, con tutti i mezzi a disposizione e con il nostro impegno costante, la Ricerca in ambito onco-ematologico, con particolare attenzione alle terapie per la cura dei Linfomi e delle Leucemie, partendo dal concetto che non riteniamo giusto che una persona qualsiasi non possa accedere autonomamente e liberamente a terapie esistenti in Italia ma bloccate per aspetti economici e burocratici. Vogliamo renderci utili ed attivarci per far in modo che tutte le cure disponibili siano accessibili anche in Italia.

Con la promessa di tenervi sempre aggiornati su ogni sviluppo attraverso questo canale, vi salutiamo vi ringraziamo ancora una volta.

Giovanni, Amalia e Martina"