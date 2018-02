Operaio sequestrato e bastonato dal datore di lavoro: "Ha rubato una bombola per scaldarsi"

Un operaio romeno è stato sequestrato, picchiato e minacciato dal suo datore di lavoro per aver rubato una bombola di gas per riscaldarsi. E' successo a Vittoria, comune del ragusano, dove un imprenditore di 40 anni è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile e del locale Commissariato con l'accusa di lesioni gravi, sequestro di persona e porto d'armi: avrebbe prima pestato l'operaio, poi lo avrebbe sequestrato per ore, appeso a una trave e nuovamente picchiato e minacciato.

L'imprenditore, come scrive l'AdnKronos, è stato posto ai domiciliari. Dopo aver sorpreso l'operaio di notte con una bombola a gas sottratta dal suo magazzino, lo ha picchiato, minacciando con un fucile ed ha persino esploso alcuni colpi per terrorizzarlo.

Il giorno dopo, è tornato a cercarlo, trovandolo in un casolare abbandonato, e lo ha sequestrato per ore in un garage dell'azienda, legato mani e piedi e appeso a una trave e poi lo ha colpito selvaggiamente con un bastone, procurandogli lesioni e fratture giudicate guaribili in 45 giorni.